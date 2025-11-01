Paraguay recibe 2,2 millones de visitantes internacionales de enero a septiembre de 2025

Asunción, 1 nov (EFE).- Paraguay recibió más de 2,2 millones de visitantes internacionales, entre turistas y excursionistas, a septiembre de 2025, informó este sábado la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).

La cifra total de visitantes internacionales fue de 2.252.532, según datos de la Senatur, basados en información de la Dirección Nacional de Migraciones, indicó un comunicado de la institución.

«La cifra representa un incremento del 84 % en turistas internacionales y del 19% en excursionistas en comparación con el mismo periodo de 2024», agregó la fuente.

La titular de la Senatur, Angie Duarte, destacó -en el comunicado- que «estos resultados reflejan un cambio histórico» para el turismo en Paraguay porque «ya no es solo un país que se descubre, es un país que se elige”.

“Estamos viendo cómo el turismo se consolida como un pilar real de nuestra economía, generando empleo, desarrollo y orgullo nacional”, agregó la funcionaria.

A juicio de Duarte, el turismo paraguayo «vive un antes y un después» porque se muestra «un país auténtico, seguro y hospitalario, con una riqueza cultural y natural única».

La Senatur destacó que el país impulsa un turismo de reuniones y de eventos internacionales de alto nivel, como los Juegos Panamericanos Junior ASU2025 y la décima etapa del Campeonato Mundial de Rallies (WRC), celebrados en agosto pasado. EFE

