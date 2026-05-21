Paraguay recibe un nuevo grupo de migrantes latinoamericanos no admitidos por EE.UU.

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Asunción, 21 may (EFE).- Paraguay recibió hoy un grupo de diez migrantes latinoamericanos no admitidos por Estados Unidos, entre ellos un connacional, en aplicación del acuerdo suscrito entre Washington y Asunción que establece una estancia transitoria en el país suramericano de los extranjeros antes del retorno a sus países de origen, informó el titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter.

Los migrantes arribaron a Paraguay en la madrugada de este jueves. Además de un paraguayo, hay ciudadanos oriundos de Bolivia, Chile y República Dominicana.

Los extranjeros han quedado «a cargo» de la Organización Internacional de Migraciones (OIM). Las autoridades paraguayas informaron de que «ya se están haciendo los trámites» para el retorno seguro a sus respectivos países.

Según la Dirección Nacional de Migraciones, el procedimiento «se desarrolló bajo estrictos controles migratorios y en respeto a los derechos humanos», en atención al «carácter humanitario de estos procesos y a los compromisos internacionales asumidos por el Paraguay».

Paraguay anunció el pasado mes de abril que actuaría como tercer país seguro para que un máximo mensual de veinticinco migrantes no admitidos por EE.UU. sean repatriados.

En agosto de 2025, Estados Unidos y Paraguay firmaron un Acuerdo de Tercer País Seguro con el que Washington puede remitir igualmente a la nación suramericana casos de personas que soliciten refugio.EFE

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