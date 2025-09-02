Paraguay recomienda estar en «alerta máxima» ante un caso de influenza aviar en Argentina
Asunción, 2 sep (EFE).- El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de Paraguay pidió este martes a sus funcionarios, productores y a la población mantenerse en «alerta máxima» para notificar el «avistamiento de aves enfermas o muertas», ante los informes de las autoridades sobre un caso de influenza aviar en la provincia Entre Ríos, en el noreste de Argentina.
El Senacsa solicitó, en un comunicado difundido en sus redes sociales, a los coordinadores de Región Sanitaria, jefes de Unidades Zonales, Puntos de Ingreso, productores y ciudadanía en general estar atentos.
«Es importante recordar que no se deben manipular las aves con signos de enfermedad o muertas, para evitar el riesgo de contagio», advirtió el Senacsa.
La notificación permitirá tomar acciones para evitar la propagación de la enfermedad, agregó.
El pasado, 21 de agosto el Senacsa también prohibió de forma temporal la importación de aves vivas, productos, subproductos y alimentos para mascotas de origen aviar procedentes de Argentina, donde se detectó un brote de Influenza Aviar de Alta Petogenicidad (IAAP).
La decisión se tomó debido al «constante intercambio comercial» de aves vivas, productos y subproductos avícolas y alimentos para mascotas entre ambos países, argumentó entonces la entidad. EFE
ja/lb/rrt