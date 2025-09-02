The Swiss voice in the world since 1935

Paraguay recomienda estar en «alerta máxima» ante un caso de influenza aviar en Argentina

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Asunción, 2 sep (EFE).- El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de Paraguay pidió este martes a sus funcionarios, productores y a la población mantenerse en «alerta máxima» para notificar el «avistamiento de aves enfermas o muertas», ante los informes de las autoridades sobre un caso de influenza aviar en la provincia Entre Ríos, en el noreste de Argentina.

El Senacsa solicitó, en un comunicado difundido en sus redes sociales, a los coordinadores de Región Sanitaria, jefes de Unidades Zonales, Puntos de Ingreso, productores y ciudadanía en general estar atentos.

«Es importante recordar que no se deben manipular las aves con signos de enfermedad o muertas, para evitar el riesgo de contagio», advirtió el Senacsa.

La notificación permitirá tomar acciones para evitar la propagación de la enfermedad, agregó.

El pasado, 21 de agosto el Senacsa también prohibió de forma temporal la importación de aves vivas, productos, subproductos y alimentos para mascotas de origen aviar procedentes de Argentina, donde se detectó un brote de Influenza Aviar de Alta Petogenicidad (IAAP).

La decisión se tomó debido al «constante intercambio comercial» de aves vivas, productos y subproductos avícolas y alimentos para mascotas entre ambos países, argumentó entonces la entidad. EFE

ja/lb/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR