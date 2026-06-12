Paraguay recuerda, en medio de emoción mundialista, 91 años de firma de la paz con Bolivia

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Asunción, 12 jun (EFE).- Los paraguayos recordaron este viernes, en medio de la emoción del debut en esta jornada de su selección de fútbol en el Mundial ante EE.UU., el aniversario 91 de la firma del acuerdo que marcó el fin de los enfrentamientos en la llamada guerra del Chaco y que, aseguraron, «sentó las bases para una paz definitiva» con Bolivia.

La jornada arrancó con un acto en el Cuartel de la Victoria, ubicado en la localidad de San Lorenzo (centro), a unos quince kilómetros de Asunción, la capital del país, encabezado por el vicepresidente, Pedro Alliana, y el ministro de Defensa, Óscar González, y al que asistieron mandos militares, soldados y otras autoridades.

Alliana ejerce como presidente encargado después de que el jefe de Estado, Santiago Peña, viajara para asistir hoy al partido entre Paraguay y Estados Unidos, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en el debut de la Albirroja en la cita mundialista.

En un discurso durante la ceremonia, el comandante de la sexta división de Infantería, general Víctor López, destacó que hoy se recuerda «el acontecimiento que marcó el fin de la contienda, la firma del protocolo de paz el 12 de junio de 1935».

Los dos países acordaron en Buenos Aires -la capital de Argentina- el cese de la guerra, si bien el tratado final de paz y límites se rubricó tres años después, el 21 de julio de 1938.

«Este documento puso fin a años de conflicto y sentó las bases para una paz definitiva», destacó López, al relatar que dos días después de que se suscribiera el documento, el 14 de junio de 1935, «los cañones dejaron de tronar, las ametralladoras enmudecieron y reinó el silencio».

El jefe militar aseguró que el protocolo «cerró un capítulo de estériles discusiones entre dos pueblos hermanos» y «llegó en el momento oportuno», cuando ambos países «tenían sus economías devastadas, sus poblaciones diezmadas» y afrontaban un esfuerzo bélico que se había vuelto «insostenible».

Sobre la guerra, que se extendió entre 1932 y 1935, López afirmó que «de aquel sacrificio supremo nació una amistad perdurable sellada con la sangre de los soldados de ambos países».

Por su parte, el jefe de la cartera de Defensa llamó a «festejar siempre esta fecha histórica», que, consideró, «marcó el heroísmo del soldado paraguayo».

«Tenemos que honrar a nuestros héroes, a los que ya partieron y a los pocos que están aún con vida», agregó el general en retiro, que horas después acudió a la vivienda de Canuto González, un excombatiente de esa guerra de 110 años de edad, a quien el ministro rindió homenaje junto al comandante del Ejército, general Manuel Rodríguez.

Durante la actividad, el excombatiente, que hablaba en guaraní -la lengua indígena declarada como segundo idioma oficial del país- estuvo rodeado de familiares ataviados con la camiseta de la selección de Paraguay y recibió una serie de obsequios, entre ellos una placa de reconocimiento por su servicio a la patria.

«Estamos seguros de que vamos a ganar», declaró el veterano de guerra, consultado por los periodistas sobre el partido de este viernes, e indicó que en los jugadores de la selección paraguaya se nota «la bravura del soldado guaraní». EFE

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