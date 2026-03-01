Paraguay recuerda a los héroes de la Guerra de la Triple Alianza, conflicto que le diezmó

Asunción, 1 mar (EFE).- Paraguay recordó este domingo a los héroes y mártires de la Guerra de la Triple Alianza, el conflicto bélico que le enfrentó a Brasil, Argentina y Uruguay entre 1864 y 1870, y en el que, según datos de diversos historiadores, murió la mayor parte de su población masculina.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, lideró los actos oficiales desde Cerro Corá, en el norteño departamento de Amambay, sede de la última batalla de este conflicto que diezmó al país.

«Venimos a rendir un homenaje con serenidad, con firmeza, y sobre todo a renovar un compromiso nacional, venimos a decir que la grandeza de Paraguay se construye con unidad, con trabajo honesto y con un amor profundo», dijo Peña ante militares.

La conmemoración del Día de los Héroes también marca el recuerdo del mariscal Francisco Solano López, que lideró a Paraguay durante la guerra y cuya muerte marcó el fin de la misma.

Durante su patriótico discurso, Peña indicó que Solano López prefirió morir «derramando su sangre antes que ver a su patria amada humillada».

El mandatario calificó su muerte y la de otros paraguayos en la ‘Guerra Guasú’ -guerra grande, como también se le conoce en el país suramericano- como un «sacrificio», que sin embargo no es símbolo, aseveró, «para el rencor ni la división».

«Son hechos históricos y nos confirman que la sustancia última de la paraguayidad es el heroísmo, el amor a la patria», añadió el gobernante.

De acuerdo con diversos historiadores, Paraguay perdió cerca del 50 % de su población en la guerra, un número que sube al 90 % cuando se refiere a la población masculina del país.

Durante y después de la guerra se prohibió por ley la reivindicación política e histórica de Solano López, a quien culparon de haber iniciado el conflicto y de arrastrar con él a la población paraguaya.

Sin embargo, a principios del siglo XX, se impuso una corriente de historiadores nacionalistas que elevaron a Solano López a la categoría de héroe que hoy goza.

Al respecto, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Paraguay, el general Nery Torres Laconich, dijo en los actos oficiales de hoy que los paraguayos deben «gratitud sin límites» a Solano López.

«Considero un deber sagrado de todo paraguayo destacar la personalidad del mariscal presidente, quien pudo cumplir con suprema gallardía los términos de su sagrado juramento», dijo Torres Laconich en alusión a una proclama que hiciera Solano López en 1845, cuando a sus 18 años juró luchar por la independencia de Paraguay.EFE

