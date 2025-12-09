Paraguay refuerza su operativo contra el crimen organizado en la frontera con Brasil

Asunción, 9 dic (EFE).- Paraguay reforzó este martes su operativo ‘Escudo Guaraní’ contra el terrorismo y el crimen organizado en el departamento de Canindeyú (este), que limita con Brasil, con el envío de 300 soldados que se unen a otros 4.000 destinados a esa labor en las zonas fronterizas, informó el comandante del Ejército, el general Manuel Rodríguez.

«Estamos enviando 300 hombres a las distintas áreas para reforzar el personal que ya fue previamente desplegado (…), dando énfasis a Canindeyú», dijo Rodríguez a periodistas.

El jefe militar explicó que los uniformados, que se sumarán a un contingente de soldados desplegado a inicios de noviembre pasado, realizarán funciones «de control y chequeo» en operativos por las fiestas decembrinas.

«Es para que la ciudadanía pueda estar un poco más segura», agregó el comandante, al tiempo que pidió a la ciudadanía no temer a la presencia de estos efectivos en las calles.

Asimismo, apuntó que el Ejército está explorando la posibilidad de coordinar operativos similares junto a la Policía Nacional en las regiones urbanas del país.

La semana pasada, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay informó de la incautación récord de casi 89 toneladas de marihuana que tenían Brasil como destino.

El decomiso se produjo después de que agentes antidrogas interceptaron una caravana compuesta por 14 camionetas, tres camiones y dos automóviles que trasladaban el estupefaciente por una vía cercana a la ciudad de Saltos del Guairá (este), la capital de Canindeyú, donde se produjo «un intercambio de disparos», que dejó un fallecido al parecer integrante del «grupo criminal», según la Senad.

El fiscal antidrogas de Saltos del Guairá, Abelino Bareiro, pidió la prisión preventiva de las cinco personas capturadas durante el operativo.

Por otro lado, el comandante de la Policía Nacional de Paraguay, Carlos Benítez, dijo recientemente que investigan ante sospechas de «alguna complicidad» u «omisión» a 40 policías por no haber alertado del paso de la caravana. EFE

