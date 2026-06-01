Paraguay refuerza vigilancia en puntos de ingreso al país ante epidemia de ébola en la RDC

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Asunción, 1 jun (EFE).- El Gobierno de Paraguay anunció este lunes que reforzó la vigilancia sanitaria «en todos los puntos de ingreso» al país ante la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), donde hay al menos 246 «muertes sospechosas» por esta enfermedad según la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA).

En un comunicado, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, país que no ha detectado ningún caso de ébola a la fecha, explicó que la medida tiene como objetivo «proteger la salud de la población y garantizar una respuesta oportuna» ante eventuales detecciones de infectados por el virus.

Asimismo, el ente indicó que «toda persona» que desee ingresar a Paraguay desde una zona de riesgo por ébola, como la RDC y su vecina Uganda, deberán «notificar de manera anticipada la fecha y los detalles de su viaje a la Dirección de Control de Fronteras». El aviso se debe hacer vía correo electrónico.

Además, el órgano pidió a los viajeros que ingresen desde estas zonas que realicen un «automonitoreo» de 21 días posteriores a su salida de la zona de riesgo por ébola y que comuniquen la eventual aparición de síntomas.

«Es fundamental la colaboración del viajero que ingrese al país para la protección de todos», agregó el ministerio en la nota.

La UA cifró el pasado jueves en 246 las «muertes sospechosas» en la RDC por la decimoséptima epidemia de ébola registrada en el país desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus se propagó también a la vecina Uganda, donde se han confirmado nueve contagios, incluida una muerte por un caso importado de un congoleño, de acuerdo con la agencia de salud de la UA. EFE

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