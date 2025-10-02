Paraguay registra inflación negativa en septiembre de -0,1 % por bajas en los combustibles

2 minutos

Asunción, 2 oct (EFE).- Paraguay registró en septiembre una inflación negativa del -0,1 %, un resultado inferior al 0,1 % registrado en agosto -el mes precedente- y al 0,2 % observado en el mismo periodo de 2024, debido a disminuciones en los precios de los combustibles y de bienes durables de origen importado, informó este jueves el banco emisor.

Con ese resultado, la inflación acumulada hasta septiembre ascendió al 3,3 %, por encima del 2,9 % del mismo periodo de 2024, pero inferior al 3,4 % alcanzado en agosto, según el reporte del Banco Central del Paraguay (BCP).

Por su parte, la inflación interanual se ubicó en el 4,3 %, una tasa menor al 4,6 % registrado en agosto, pero mayor al 4,1 % del mismo lapso del año pasado.

Todos los tipos de carburantes presentaron disminuciones de precio en septiembre, de un -2,6 %, a raíz del «comportamiento a la baja de los precios internacional del crudo» y de la apreciación del tipo de cambio del guaraní respecto al dólar durante en los últimos meses, destacó el BCP.

Entre los bienes durables de origen importado hubo reducciones de precios en productos como automóviles, repuestos para vehículos y algunos electrodomésticos.

Otras disminuciones importantes se registraron en la sal y especias (-4,3 %), los huevos (-4,1 %), las frutas frescas (-2,5 %) y los servicios de alojamiento (-2,5 %).

La reducción de los precios de septiembre se mitigó por el aumento de precios en los alimentos, como las hortalizas y los tubérculos frescos (6,5 %) y la carne vacuna (1,7 %), este último debido a «una menor oferta en el mercado interno, consecuencia del mayor dinamismo de las exportaciones», según el informe.

Igualmente, hubo incrementos en la comida consumida fuera del hogar (1,1 %), carne de aves (0,8 %), entre otros.

El BCP estima que la inflación cierre este 2025 en un 4 %.EFE

