Paraguay remonta a Zambia (2-1) y sueña

1 minuto

Redacción deportes, 19 dic (EFE).- La selección de Paraguay debutó en el Mundial sub-17 de Marruecos con una remontada ante Zambia (2-1) que le permite soñar con conseguir superar la fase de grupos.

Aunque Victoria Mbali adelantó a los diez minutos al conjunto africano en la Academia de Fútbol Mohammed VI, el cuadro de Luiz Almeida no se desmoronó y hasta tuvo la fortuna de que remontó con dos autogoles de Mary Nyangu (m.18) y Nana Malanda (m.34).

Paraguay se enfrentará el próximo miércoles a Nueva Zelanda, que este domingo sucumbió ante Japón por 3-0, partido que podría concederle la clasificación automática. EFE

