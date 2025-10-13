Paraguay reporta 218 casos de lepra en lo que va de 2025, una tendencia «estable»

Asunción, 13 oct (EFE).- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay informó este lunes que en lo que va de 2025 se han reportado 218 casos de lepra, una tendencia que la institución consideró «estable» frente a años anteriores.

«Paraguay es un país endémico para la lepra», señaló el despacho de Salud en un comunicado, en el que detalló que cada año se diagnostican entre 250 y 300 casos nuevos de la enfermedad en el país.

El departamento Central, el más poblado del país, concentra el mayor número de afectados, con 42 casos; seguido de Alto Paraná (este), con 25; Concepción, 21; y San Pedro, con 20.

La cartera de Estado indicó que la lepra es una enfermedad bacteriana que tiene cura y se caracteriza, entre otros síntomas, por la aparición de manchas con pérdida de la sensibilidad, que pueden convertirse en placas o nódulos.

Según datos del Programa Nacional de Control de la Lepra, en 2024 fueron diagnosticados 278 casos.

La Organización Mundial de la Salud asegura que la lepra es «una enfermedad tropical desatendida» que sigue presente en más de 120 países y de la cual se notifican alrededor de 200.000 nuevos casos al año. EFE

