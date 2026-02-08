Paraguay se instala en el Grupo Mundial I de la Copa Davis 22 años después

Asunción, 7 feb (EFE).- El equipo de tenis de Paraguay aseguró este sábado su permanencia en el Grupo Mundial I de la Copa Davis tras superar en los ‘playoffs’ al de Rumanía, a falta de un punto por disputarse, gracias a la victoria de Daniel Vallejo sobre Stefan Palosi con parciales 6-1 y 6-2.

Vallejo, número uno en Paraguay y quien ocupa el puesto 104 de la clasificación de la ATP, despachó sin problemas a un Palosi que no encontró su mejor juego en la superficie de polvo de ladrillo del Centro Internacional de Tenis de Asunción.

Su victoria sentenció la eliminatoria de manera anticipada a favor de los locales con un 3-1.

Vallejo acabó el juego con 4 aces y 65 puntos ganados por 44 de Palosi, que jugó el cuarto partido en sustitución de Radu Tarcanu.

«Entrar al Grupo Mundial I es histórico para el país. Este equipo es muy joven y tiene mucho futuro» dijo en conferencia de prensa el capitán Paulo Carvallo.

Más temprano, los locales se adjudicaron el juego de dobles con Vallejo y Martín Vergara, que dominaron con parciales 6-3 y 7-5 a Mircea-Alexandru Jecan y Bogdan Pavel.

Vallejo, que jugó seis mangas en la serie, cuatro de ellas este sábado, aportó otro punto a expensas de Gabriel Ghetu con parciales de 6-1 y 6-4.

«Es un sueño para mí darle esta alegría a mi país», dijo Vallejo a periodistas.

Paraguay buscará ahora avanzar a la instancia de clasificación en septiembre próximo, de acuerdo con la programación de la Copa Davis, mientras que Rumanía irá ante los perdedores del Grupo Mundial II en el mismo mes. EFE

