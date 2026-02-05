Paraguay se suma a la iniciativa de EE.UU. sobre minerales críticos

2 minutos

Asunción, 4 feb (EFE).- Paraguay se sumó este miércoles a una iniciativa de Estados Unidos que busca asegurar la cadena de suministros de los llamados minerales críticos, claves para producir tecnologías no contaminantes y facilitar la transición energética, al suscribir un memorando de entendimiento junto a otros 55 países en Washington.

El canciller paraguayo, Rubén Ramírez, representó al país en la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos, en la que Estados Unidos propuso la formación de un bloque de socios comerciales como parte de su plan para reducir el monopolio de China en esta materia.

«Paraguay y los Estados Unidos se comprometen a intensificar los esfuerzos de cooperación para acelerar el suministro seguro de minerales críticos necesarios para apoyar la fabricación de tecnologías avanzadas y de defensa, así como el fortalecimiento de sus respectivas bases industriales», dijo el ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay en un comunicado.

En el texto, la cancillería del país sudamericano indicó que el acuerdo «incluye el aprovechamiento de herramientas políticas existentes, tales como la demanda industrial y la infraestructura de almacenamiento de los Estados Unidos, así como las reservas estratégicas de Paraguay».

Se denomina minerales críticos a las materias primas -minerales y metales- que son necesarias para generar energía renovable, producir tecnologías no contaminantes y facilitar la transición energética.

A finales de enero, el viceministro de Minas y Energía de Paraguay, Mauricio Bejarano, aseguró que existen «indicios» de la presencia de tierras raras en el país, aunque reconoció que aún desconocen el volumen del recurso como para realizar una exploración y posterior explotación.

«Inicialmente se tiene los estudios geológicos exploratorios de años pasados, más los que se están llevando adelante que muestran buenos indicios de presencia de tierras raras y otros minerales críticos», declaró el viceministro en una entrevista con la radio local Monumental.

Por otro lado, el Ejecutivo paraguayo también alista un proyecto de reforma a la ley de minería, una paso que persigue atraer mayores inversiones privadas a este sector, especialmente en el área de los minerales críticos.

«Estaremos presentando en los próximos meses un nuevo código minero para cambiar la ley en Paraguay, justamente para llamar más a esta atracción de inversiones», dijo hace dos semanas el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, durante una conferencia de prensa. EFE

