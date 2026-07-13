Paraguay tiene elementos para atribuir a China amenazas a sus sistemas, dice funcionario

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Asunción, 13 jul (EFE).- Paraguay tiene «elementos suficientes» para atribuir a China amenazas de ciberseguridad contra los sistemas estatales del país suramericano, aseguró este lunes el director general de ciberseguridad del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Pedro Martínez.

«Hay elementos que a nosotros nos pueden permitir trazar una dirección hacia China», dijo Martínez a la radio ABC Cardinal, después de que el viernes pasado los Gobiernos de EE.UU. y Paraguay denunciaron que detectaron la infiltración de «múltiples actores de amenaza», vinculados a China, en los sistemas cibernéticos estatales del país suramericano.

El funcionario se abstuvo, sin embargo, de mostrar «las evidencias y las pruebas» tras alegar motivos de seguridad.

Martínez indicó que «después de un tiempo de monitoreo» y estudios se concluyó que las amenazas «corresponden a actividades que se condicen con lo que suelen hacer los grupos que operan para el Gobierno chino».

La infiltración fue detectada durante «una revisión conjunta reciente de ciberseguridad», como parte de los trabajos de cooperación entre ambos países encaminados a fortalecer la infraestructura digital crítica de Paraguay, informó el Mitic en un comunicado difundido el pasado viernes, que no especificó los sistemas que resultaron vulnerados.

A finales de septiembre de 2024, y durante otra revisión conjunta, Washington y Asunción informaron de que la red de ciberespionaje Flax Typhoon, basada en China, fue identificada «infiltrándose en los sistemas del Gobierno paraguayo», un incidente que para el presidente de Paraguay, Santiago Peña, se relacionó con las relaciones diplomáticas entre su país y Taiwán.

Paraguay es el único país de América del Sur y uno de los 12 del mundo que mantiene vínculos oficiales con Taiwán, que datan de julio de 1957.

China considera a Taiwán una provincia «rebelde» y parte inalienable de su territorio, mientras que la isla, gobernada de forma autónoma desde 1949, rechaza esa postura. EFE

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