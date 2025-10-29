Paraguay y Chile expresan compromiso para fortalecer cooperación consular y migratoria

Asunción, 29 oct (EFE).- Los gobiernos de Paraguay y Chile expresaron este miércoles su voluntad y compromiso para fortalecer las políticas de cooperación consular y asistencia migratoria, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en Asunción.

Los temas fueron tratados en la III Reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación en Asuntos Consulares y Migratorios, en la que participaron el viceministro de Administración y Asuntos Técnicos de Paraguay, Miguel Ángel Aranda, y la directora de Política Consular de Chile, Marta Vargas, según un comunicado de la Cancillería.

Aranda sostuvo que la cita demostró «la firme voluntad política y técnica de ambos gobiernos» de fortalecer la cooperación consular, asistencia y protección de connacionales y la coordinación en materia migratoria.

Además, destacó el impacto que tendrá el Corredor Bioceánico que unirá por carretera los océanos Atlántico y Pacífico porque representa una «verdadera apuesta por la integración física, económica y social» de ambos países.

Ese trazado permitirá unir el centro oeste de Brasil, el Chaco paraguayo, las provincias argentinas de Salta y Jujuy con los puertos del norte de Chile, Antofagasta, Mejillones e Iquique.

Vargas señaló, según el comunicado, que Chile «reafirma su compromiso» de brindar facilidades necesarias a sus connacionales para «garantizar que los flujos migratorios se desarrollen de forma segura, ordenada y regular, en coherencia con los principios de la política migratoria chilena y los compromisos internacionales en la materia».

En el encuentro, además, se abordaron asuntos relacionados con la facilitación del transporte y la seguridad en el tránsito en los dos países y la optimización de mecanismos de comunicación entre autoridades penitenciarias y representaciones consulares, indicó el Ministerio de Exteriores.

Asimismo, se trató «la consolidación de la cooperación en la lucha contra la trata de personas y la protección de los derechos humanos», agregó la nota de prensa. EFE

