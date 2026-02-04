Paraguay y Emiratos Árabes Unidos firman un acuerdo para construir un tren de cercanías

3 minutos

Asunción, 4 feb (EFE).- Los Gobierno de Paraguay y Emiratos Árabes Unidos (EAU) firmaron un memorando de entendimiento que servirá para impulsar el proyecto de un tren de cercanías eléctrico que conectará Asunción con la ciudad de Ypacaraí (centro), anunció este miércoles el ministro de Industria y Comercio paraguayo, Javier Giménez.

El acuerdo fue suscrito en Emiratos Árabes Unidos tras una reunión entre el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y su homólogo emiratí, Mohamed Bin Zayed Al Nahyan.

Giménez, quien se encuentra en EAU, dijo en una conferencia de prensa virtual que se firmaron los términos de referencia del proyecto entre el operador estatal de la red ferroviaria emiratí Etihad Rail, Ferrocarriles de Paraguay (Fepasa) y los Ministerios de Industria y Comercio y de Obras Públicas y Comunicaciones del país suramericano.

El proyecto demandará una inversión aproximada de 450 millones de dólares y permitirá movilizar a unos 40.000 pasajeros por día y 14 millones al año, detalló el ministro, quien integra la delegación que acompaña a Peña en su visita oficial a EAU que se extenderá hasta el viernes 6 de febrero.

«Este proyecto inicial representa el más importante o el mayor de la historia de Paraguay en términos de movilidad y de transporte de personas», enfatizó Giménez.

El ministro explicó que cerca de 200 millones de dólares provendrán de una deuda con fondos de inversión emiratíes, que tiene tasas de interés, según dijo, entre el 4 % y 5 %.

Asimismo, Etihad Rail invertirá 150 millones de dólares y Fepasa, aproximadamente 50 millones de dólares, detalló.

Tras la firma del memorando, se iniciará un estudio que durará ocho meses para determinar el monto exacto de inversión y se prevé que las obras inicien en 2027, adelantó el ministro.

La construcción de 44 kilómetros de infraestructura ferroviaria, prevista para 36 meses, se dividirá en dos etapas.

La primera parte abarca obras entre la capital, Asunción, y la ciudad de Luque (centro), y la segunda, desde esta última localidad hacia Ypacaraí.

El 6 de septiembre de 2024, Paraguay desistió de un acuerdo para construir un tren de cercanía con la empresa estatal Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (Kind) de Corea del Sur, tras la firma, en 2021, de un memorando entre Paraguay y el país asiático.

Por otra parte, durante la visita de Peña a EAU, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) de Paraguay y Abu Dhabi Airports (ADA) firmaron otro memorando de entendimiento para «potenciar la conectividad aérea del país, tanto a nivel regional como internacional» y mejorar los servicios aeroportuarios, indicó la Presidencia en Asunción.

El Ejecutivo informó también sobre la suscripción de un tercer acuerdo con Emiratos Árabes Unidos que permitirá «explorar oportunidades de inversión, asistencia técnica y desarrollo de iniciativas conjuntas» para la diversificación de la matriz energética, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de los servicios públicos en Paraguay. EFE

