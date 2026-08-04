Paraguay y Estados Unidos anuncian un acuerdo de cooperación en materia nuclear civil

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Asunción/Washington, 4 ago (EFE).- Paraguay y Estados Unidos firmaron este martes en Washington un memorando de entendimiento sobre cooperación estratégica en materia nuclear civil y que, según coincidieron ambos Gobiernos, evidencia un fortalecimiento de la relación entre Washington y Asunción.

El acuerdo fue rubricado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, durante un acto oficial al que también asistió el vicepresidente paraguayo, Pedro Alliana.

En un comunicado, la Cancillería de Paraguay detalló que el instrumento suscrito tiene como objetivo «fortalecer las capacidades del Paraguay en este ámbito, con el apoyo de los Estados Unidos».

«Las partes afirman su compromiso con el desarrollo internacional y el uso pacífico de la energía nuclear y reconocen el papel que puede desempeñar la misma en la satisfacción de las necesidades energéticas de ambos países», agregó la nota.

Por su parte, al intervenir en la ceremonia en Washington, Rubio resaltó que el memorando «refleja esa cooperación continuada» entre ambas naciones.

«La relación entre Estados Unidos y Paraguay siempre ha sido muy cercana, muy fuerte, pero lo que hemos visto en el último año y medio ha sido increíble: la relación entre ambos países ha crecido de manera histórica y, a través de este entendimiento que tenemos hoy, simplemente (se) evidencia eso», dijo, en español, el secretario estadounidense.

Rubio, quien como senador visitó en febrero de 2024 Paraguay después de su paso por Argentina, expresó el interés de que la relación con el país suramericano «no solamente siga creciendo», sino que se convierta en un lazo «permanente» que «pueda sobrevivir a cualquiera de los cambios políticos existan en el futuro».

En la misma ceremonia, Ramírez destacó, en inglés, la importancia de la «alianza estratégica» entre sus países, señaló que trabajan no solo de forma bilateral sino global en seguridad, comercio e inversión, y aseguró que comparten «valores y principios» como la libertad, la democracia y los derechos humanos, entre otros.

En diciembre del año pasado, Paraguay y Estados Unidos firmaron el Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, en inglés), que fija las pautas para una cooperación amplia en materia de seguridad y concede, entre otros, a los militares estadounidenses exenciones e inmunidades similares a las otorgadas al personal de las misiones diplomáticas. EFE

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