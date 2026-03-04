Paraguay y Japón anuncian actos conmemorativos por los 90 años de la inmigración nipona

2 minutos

Asunción, 4 mar (EFE).- Los Gobiernos de Paraguay y Japón anunciaron este miércoles un programa de actividades conmemorativas por el 90 aniversario del inicio de la inmigración nipona al país suramericano, que contará en agosto próximo con la visita del príncipe Akishino de Japón y su esposa, la princesa Kiko de Akishino, informaron fuentes diplomáticas.

El embajador de Japón en Paraguay, Katsumi Itagaki, indicó en una conferencia de prensa que el Gobierno paraguayo envió una invitación a la familia imperial japonesa para asistir, entre otros, a uno de los eventos centrales de la conmemoración que tendrá lugar el 21 de agosto próximo.

Itagaki indicó que casa imperial anunció este miércoles que, «a la luz de esas relaciones amistosas entre Japón y Paraguay, se está considerando la posibilidad de realizar una visita» del príncipe Akishino de Japón, hermano del emperador Naruhito y primero en la línea de sucesión, junto a su esposa, a mediados e agosto.

La agenda del príncipe y su esposa, añadió el diplomático, incluye una visita de cortesía al presidente paraguayo, Santiago Peña, y su asistencia al acto central de la conmemoración.

«Este año es histórico, la Embajada de Japón tiene la intención de destacar y transmitir la importancia de la migración japonesa al Paraguay que ha sido uno de los principales propulsores de las relaciones amistosas entre los dos pueblos», resaltó Itagaki junto al viceministro paraguayo de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún.

Se estima que unos 10.000 inmigrantes japoneses y sus descendientes residen en Paraguay.

En la misma rueda de prensa, el presidente de la comisión organizadora, Eduardo Igaki, destacó entre las actividades, que se extenderán durante todo el año, la inauguración del Museo de la Inmigración Japonesa, una feria denominada «Palmear Japón» en la calle Palma del microcentro de Asunción, la presentación de un sello postal conmemorativo, festivales artísticos, entre otros.

Paraguay y Japón establecieron relaciones diplomáticas el 17 de noviembre de 1919, con lo que llegarán en este 2026 a 107 años de amistad común.EFE

nva/cpy