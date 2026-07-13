Paraguay y Meta anuncian un sistema de alerta temprana para hallar a niños desaparecidos

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Asunción, 13 jul (EFE).- El Gobierno de Paraguay presentó este lunes junto a Meta -la empresa matriz y propietaria de Facebook e Instagram, entre otras aplicaciones móviles- un sistema para difundir una alerta temprana en redes sociales ante la desaparición de niños, niñas y adolescentes.

«El funcionamiento de este mecanismo de respuesta inmediata es sencillo, pero tendrá un impacto cualitativo inmenso cuando las autoridades competentes activen una alerta», dijo el presidente paraguayo, Santiago Peña, al dar a conocer oficialmente el sistema junto a algunos de sus ministros y representantes de Meta.

La alerta es una de las herramientas del sistema nacional de búsqueda y localización de personas desaparecidas anunciado en diciembre pasado, que lleva por nombre MAFE, en recuerdo de una adolescente de 17 años, de nombre María Fernanda, que estaba embarazada y fue víctima de un presunto feminicidio tras ser reportada como desaparecida el 27 de mayo de 2025, en un caso que provocó un gran revuelo en el país.

La joven fue encontrada cuatro días después sin signos de vida, enterrada e incinerada en una fosa en un patio baldío, en la ciudad de Coronel Oviedo (centro), según las investigaciones del Ministerio Público.

«Esta notificación incluirá información clave, foto, descripción física detallada, la ubicación del incidente y cualquier otro dato para la búsqueda», añadió Peña.

Esta alerta permanecerá como mínimo 24 horas en un lugar prioritario del muro (o ‘feed’) en las redes sociales, «o hasta que las autoridades las cancelen», prosiguió el mandatario.

Otra herramienta

La directora global de Confianza y Seguridad de Meta, Emily Vacher, recordó que el mecanismo es similar a la llamada Alerta Ámber, que se usa en países como Estados Unidos, Canadá o México, al tiempo que adelantó que gracias a este se podrán salvar las vidas de muchos niños.

«Meta no podría estar más orgulloso de esta sociedad, y miramos hacía un futuro de muchos años de colaboración para proteger a los niños», añadió.

Vacher, una antigua oficial del FBI que ha estado trabajando con estos sistemas de alerta de Meta desde 2015, también señaló que Paraguay es el cuarto país de América Latina en establecer un mecanismo similar.

«El propósito del sistema es añadir otra herramienta en la caja de herramientas de los que están a cargo de hallar a los niños perdidos en Paraguay», señaló. EFE

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