Paramilitares atacan con drones por segundo día el estado de Jartum en una escalada

Jartum, 15 oct (EFE).- El Ejército sudanés denunció este miércoles un segundo ataque con drones de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) sobre el estado de Jartum – donde se encuentra la capital del país -, sin que, hasta el momento, se hayan confirmado víctimas, informaron a EFE fuentes militares.

Las defensas aéreas del Ejército se enfrentaron a «un escuadrón de drones» de las FAR que atacaron esta mañana «instalaciones militares y civiles en el estado de Jartum, derribando la mayoría de ellos», dijeron las fuentes militares a EFE.

No obstante, las autoridades no han publicado información sobre el número de las víctimas ni el alcance de los daños materiales derivados de los ataques.

Vecinos de la zona también relataron que los ataques aéreos provocaron «explosiones y columnas de humo que se escucharon en varias zonas», y confirmaron que «el suministro eléctrico también se vio parcialmente interrumpido en algunas zonas».

Las fuentes militares aseguraron que las defensas aéreas del Ejército «lograron derribar la mayoría de los drones implicados en el ataque, mientras que drones suicidas» pudieron impactar en los campamentos de Sarkab y Jaled bin al Walid, ubicados al norte de las ciudades de Omdurmán y Jartum Norte.

Se trata del segundo ataque con drones después del registrado este martes en el que al menos nueve civiles murieron y otras varias personas resultaron heridas en Jartum y en Al Dabba, ciudad del norte del país africano.

Las fuentes militares calificaron estos ataques de los paramilitares de «una prueba de su incapacidad en los campos de batalla de los estados de Kordofán y Darfur, y un intento de compensar psicológicamente su fracaso en 254 ataques para tomar el control de Al Fasher», capital del estado occidental de Darfur Norte y último reducto del Ejército en el oeste.

El Ejército recuperó en marzo pasado el control de la capital y otras varias áreas del este y el centro del país tras la expulsar a las FAR hacia el oeste, y refuerza Al Fasher porque su caída permitiría a los paramilitares extender su gobierno paralelo, anunciado recientemente, en los cinco estados que componen la inmensa región de Darfur.

La ONU estima que más de 13 millones de personas se han visto forzadas a huir de sus hogares dentro o fuera del país por el sangriento conflicto bélico en Sudán, mientras las víctimas mortales ascienden a decenas de miles, sin un registro preciso. EFE

