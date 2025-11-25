The Swiss voice in the world since 1935

Paramilitares de Sudán anuncian tregua de tres meses en respuesta a plan de paz de EE.UU

Jartum 25 nov (EFE).- El líder de las paramilitares sudaneses Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti, ha anunciado una tregua humanitaria de tres meses en el conflicto que asola desde hace más de dos años y medios Sudán, en respuesta a un plan de paz promovido por Estados Unidos.

«En base de nuestra responsabilidad y en respuesta a los esfuerzos internacionales encabezados por la iniciativa (de paz) del presidente estadounidense, Donald Trump, (…) anunciamos una tregua humanitaria de tres meses», dijo Hemedti en un discurso difundido por los canales del grupo. EFE

