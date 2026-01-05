Paramilitares de Sudán retienen a 600 mujeres en una cárcel en Darfur, según organización

Jartum, 5 ene (EFE).- El grupo paramilitar sudanés Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) retiene a alrededor de 600 mujeres, algunas con sus hijos, en condiciones humanitarias «extremadamente malas» en una cárcel en la ciudad de Nyala, capital del estado de Darfur del Sur, informó este lunes una red de organizaciones locales.

Los comités de resistencia del estado de Darfur del Norte, en el oeste de Sudán, alertaron en un comunicado que estas mujeres, retenidas en la prisión de Koria, padecen condiciones muy malas por la larga duración de su encarcelamiento, además de la escasez de agua, bebida y comida, tras ser acusadas de «espionaje y colaboración con el Ejército sudanés y las fuerzas conjuntas».

Según esta organización vecinal, que monitorea la guerra en Sudán, algunas de estas mujeres prisioneras son miembros de la Policía y el Ejército que se negaron a unirse a las filas de las FAR, mientras que otras fueron detenidas en ciudades de Darfur y Kordofán por crímenes que no cometieron.

«Algunas mujeres fueron transferidas de los tribunales civiles en casos de deudas, mientras que otras fueron encarceladas por crímenes cometidos por sus maridos, entre ellos cuatros asesinatos», detalló el comunicado.

De acuerdo con esta fuente, más de 50 niños residen dentro de la prisión en compañía de sus madres, pese a que el lugar no está preparado con centros sanitarios para las mujeres y sus hijos.

Los comités denunciaron en la nota que las celdas reúnen un gran número de mujeres distribuidas en cinco pabellones «superpoblados», mientras que la situación humanitaria dentro de la prisión «es muy difícil, ya que a veces no hay agua potable y hay escasas porciones de alimentación».

La mayoría de las detenidas tienen entre 20 y 50 años y, según los comités, algunos funcionarios, tanto hombres como mujeres, explotan a las presas por delitos menores, obligándolas a realizar tareas domésticas como limpiar, lavar ropa y cocinar.

Hasta el momento, las FAR no han reaccionado ante esta información.

Los paramilitares utilizan la prisión de Nyala, conocida localmente como la cárcel de Koria, para detener a las mujeres y retener a los hombres de forma temporal antes de transferirlos a la prisión de Daqris, en el este de la localidad de Al Salam, en Darfur del Sur.

En esta misma jornada, el Ejército sudanés afirmó que había frustrado un ataque con drones de las FAR contra la estratégica presa hidroeléctrica de Merowe, la principal del país, entre acusaciones recíprocas de provocar la muerte de civiles en ataques similares en el oeste del país.

Todo ello se produce en medio del conflicto en Sudán, que se desató en abril de 2023 entre las FAR y el Ejército regular y desde entonces ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento interno o externo de más de 13 millones, además de devastar el país y convertirlo en escenario de la peor crisis humanitaria del planeta. EFE

