Paramilitares matan a 47 civiles tras tomar una ciudad en el centro de Sudán, denuncia ONG

El Cairo, 27 oct (EFE).- Al menos 47 personas murieron en ataques, atribuidos al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), contra la ciudad de Bara, en el estado de Kordofán Norte, ubicado en el centro-occidental de Sudán, después de que esta cayera en manos del grupo armado, informaron este lunes activistas.

La ONG Red de Médicos de Sudán denunció en sus redes sociales que las FAR «cometieron una nueva masacre, sumándose a su larga lista de masacres en Kordofán: asesinaron a 47 civiles desarmados, incluidas 9 mujeres, en sus hogares en Bara, acusados ​​de pertenecer al Ejército» regular.

Asimismo, la red añadió que, además, los paramilitares «han continuado llevando a cabo ejecuciones en el campo, saqueando propiedades y secuestrando ciudadanos desde que tomaron la ciudad, en un intento de sembrar el terror entre la población».

Mientras, afirmaron que varios ciudadanos siguen «desaparecidos» y que el equipo de la ONG está trabajando para «documentar estos crímenes y localizar a las personas desaparecidas a través de sus fuentes internas».

«La Red de Médicos de Sudán responsabiliza plenamente a las Fuerzas de Apoyo Rápido por estos crímenes de lesa humanidad y enfatiza que el silencio internacional sobre estas violaciones constituyen complicidad en el crimen», indicó la nota.

Bara, ciudad estratégica de Kordofán Norte, cayó bajo control de las FAR el pasado sábado, después de fuertes enfrentamientos con el Ejército, y este lunes también se hicieron con otra localidad del estado, Um Dam Haj Ahmed, detallaron los paramilitares en un comunicado.

«Las FAR han logrado victorias en varios frentes ante el rápido colapso del Ejército», explicaron, y añadieron que «infligieron una humillante derrota» a las Fuerzas Armadas sudanesas, en la que «murieron cientos» de personas.

Aseguraron que capturaron a «todo el equipo, suministros y docenas de vehículos de combate» del Ejército, mientras que «las fuerzas derrotadas restantes huyeron bajo la brutalidad» de las FAR.

«Nuestras valientes fuerzas continúan avanzando desde todos los ejes hacia los últimos bastiones terroristas, en medio de un colapso total en las filas del Ejército», agregaron los paramilitares.

La Red, por otro lado, instó a la ONU, a la Unión Africana y a las organizaciones de derechos humanos a que adopten «medidas inmediatas para proteger a los civiles desarmados en Bara y en todas las ciudades sudanesas y a que inicien una investigación internacional urgente para exigir responsabilidades a los dirigentes» de las FAR.

Este lunes, la ONG también ha denunciado que el grupo paramilitar mató por «motivos étnicos» a «decenas de civiles desarmados» durante la captura ayer de la ciudad de Al Fasher, el último reducto que le quedaba al Ejército sudanés en la región de Darfur, en el oeste de Sudán.

La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023, ha provocado decenas de miles de muertes, ha obligado a más de trece millones de personas a huir de sus hogares y ha convertido al país en el escenario de la peor crisis humanitaria del planeta, ya que la mitad de la población se enfrenta a una inseguridad alimentaria grave, según la ONU. EFE

