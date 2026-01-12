Paramilitares matan a decenas de civiles en Sudán en medio de la ofensiva del Ejército

(Actualiza con más detalles)

Jartum, 12 ene (EFE).- Decenas de civiles murieron este lunes en el oeste y el sureste de Sudán en ataques del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), en un momento en el que el Ejército sudanés se prepara para lanzar una gran ofensiva con el objetivo de recuperar la vasta región occidental de Darfur y la disputada Kordofán.

El ministro de Salud del estado suroriental de Sennar, Ibrahim al Awad, dijo en una declaración transmitida por la televisión oficial Sudán TV que 27 personas murieron y otras 13 resultaron heridas en un ataque «estratégico» de las FAR contra la capital de la demarcación, Sinja, contra la que lanzaron cuatro proyectiles.

Fuentes militares consultadas por EFE apuntaron que el ataque tuvo como objetivo una reunión en el cuartel general del Ejército en Sinja de los gobernadores de los estados de Sennar, Nilo Blanco y Nilo Azul, pero que los tres funcionarios sobrevivieron a lo que calificaron de intento de asesinato.

Los proyectiles impactaron en la sala poco después de la salida de los gobernadores, pero el bombardeo provocó muertos y heridos de diversa gravedad entre los oficiales de protocolo y el personal de comunicación de las cadenas de televisión y radio de los tres estados, que habían sido convocados para cubrir la reunión.

Por otra parte, las Fuerzas Conjuntas -compuestas por el Ejército y grupos armados aliados en Darfur- denunciaron en un comunicado que 19 civiles murieron en un ataque terrestre de las FAR contra la zona de Jarjira, en el estado de Darfur del Norte, aunque afirmó que las tropas progubernamentales repelieron la acción.

Según la nota, los paramilitares cometieron «actos criminales contra la población civil» como asesinatos y secuestros, mientras que el Movimiento por la Justicia y la Igualdad (JEM), una de las facciones más importantes de las Fuerzas Conjuntas, anunció la muerte en combate de seis de sus miembros.

Hasta el momento, las FAR no se han pronunciado sobre estas acusaciones, pero el sábado reivindicaron la toma de la zona de Jarjira en vídeos publicados en su cuenta de Telegram.

Todo esto se produce en un momento en el que el Ejército se está preparando para lanzar una gran ofensiva y recuperar el control de Darfur -completamente en manos de los paramilitares- y de la disputada región vecina de Kordofán, uno de los epicentros de los combates.

En este sentido, el Ejército anunció en un comunicado que en las últimas 72 horas logró matar y herir a «cientos» de paramilitares en Kordofán, a otros «varios» en Darfur y a «decenas» en Nilo Azul, mientras que afirmó que destruyó más de un centenar de vehículos de las FAR, además de depósitos de armas del grupo.

Las FAR controlan los cinco estados de Darfur, de un total de 18 estados del país, mientras que el Ejército controla la mayoría de los 13 estados restantes en el sur, norte, este y centro, incluida la capital, Jartum. EFE

