Paramilitares sudaneses amplían ataques con drones contra Kordofán y causan tres muertos

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Jartum, 21 jun (EFE).- El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) amplió este domingo sus ataques con drones contra los estados de Kordofán del Norte y del Sur, en el centro de Sudán, que provocaron al menos tres muertos, mientras la ONU y la Unión Europea (UE) han llamado al cese de las hostilidades en esa región.

Fuentes militares sudanesas aseguraron a EFE que las FAR bombardearon una lonja de pescado en el centro de Al Obeid, capital del estado de Kordofán del Norte, así como un camión cisterna en las afueras de la urbe, lo que causó la muerte del conductor y su asistente.

Por otro lado, las FAR atacaron con un misil dos puentes al sur de la población de Um Ruaba, también en Kordofán del Norte, que conectan dicho estado con el de Kordofán del Sur, lo que provocó la interrupción parcial del tráfico en uno de los puentes.

Por su parte, la Red de Médicos de Sudán informó hoy de la muerte de una persona y heridas a otras cinco como consecuencia del bombardeo con un dron de las FAR contra una gasolinera de la ciudad de Kosti, en el estado del Nilo Blanco, al sur del país.

La red médica no gubernamental señaló en un comunicado que el «continuo ataque a instalaciones y objetivos civiles constituye una grave violación y agrava el sufrimiento de la población en las difíciles circunstancias humanitarias que atraviesa el país».

Hasta el momento, las FAR no se han pronunciado ante esta información.

Los tres estados de la región de Kordofán (Norte, Oeste y Sur) son escenario de enfrentamientos y bombardeos recíprocos con drones entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido desde el pasado mes de octubre.

La Unión Europea pidió que las FAR «pongan fin de inmediato» a los ataques contra Al Obeid, y advirtió de que esta «no debe convertirse en otro Al Fasher», en referencia a la capital de Darfur Norte que fue asediada durante 18 meses hasta que las defensas de la urbe colapsaron, lo que provocó diferentes masacres, entre ellas ejecuciones sistemáticas de civiles a manos de los combatientes de las FAR, según denunciaron diferentes organizaciones de derechos humanos.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ya advirtió el jueves sobre los riesgos de «una ofensiva inminente» en Al Obeid, donde sus habitantes llevan 18 meses viviendo en condiciones de asedio.EFE

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