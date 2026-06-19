Paramilitares trasladan refuerzos para intentar una ofensiva contra el ejército de Sudán

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Jartum, 19 jun (EFE).- El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) ha trasladado refuerzos desde la extensa región de Darfur que controla hacia el norte de Kordofán (centro), incluidos mercenarios extranjeros procedentes, entre otros países, de Colombia, para lanzar una ofensiva contra el Ejército, informaron este viernes a EFE fuentes militares sudanesas.

En medio de esta potencial amenaza, las operaciones del Ejército sudanés han causado «importantes bajas» entre sus filas, indicaron las fuentes, aunque los paramilitares no han reaccionado hasta el momento ante esta información.

Ante esto, el gobernador del estado sudanés de Kordofán del Norte, Abdul Khaliq Abdul Latif, aseguró este viernes que la ciudad de El Obeid se encuentra «segura y estable», y no afronta ninguna amenaza real por parte de las FAR, en guerra con las Fuerzas Armadas desde abril de 2023.

Durante una intervención ante ciudadanos reunidos en el mercado principal de la ciudad, Abdul Latif afirmó que las FAR están llevando a cabo una «guerra psicológica» mediante «la difusión de rumores para sembrar el miedo entre la población y provocar desplazamientos masivos».

El Obeid tiene una importancia estratégica clave debido a su ubicación geográfica, que conecta Jartum y el centro del país con las regiones occidentales, y además, constituye la principal puerta de entrada a Darfur y el mayor núcleo urbano de la región de Kordofán, integrada por tres estados.

Desde el inicio de la guerra, la ciudad ha acogido a cientos de miles de desplazados procedentes de Darfur y de los estados vecinos de Kordofán Occidental y Kordofán del Sur, además de albergar a una población local superior a las 600.000 personas.

Tras recuperar el control de Jartum y de los estados centrales de Al Yazira y Sennar, el Ejército ha convertido El Obeid en un importante centro logístico y militar.

La ciudad alberga la sede de la Quinta División de Infantería y funciona como base avanzada para las operaciones dirigidas hacia las regiones de Kordofán y Darfur.

Actualmente, las fuerzas gubernamentales controlan el sur de Kordofán del Norte y la carretera que conecta la ciudad con Kosti y el puerto de Port Sudan, mientras que las FAR mantienen posiciones en el norte del estado, especialmente en torno a la localidad de Bara y a lo largo de la denominada carretera de las exportaciones, que conduce hacia Omdurmán. EFE

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