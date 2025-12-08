The Swiss voice in the world since 1935
Paramount lanza una oferta hostil por Warner Bros. Discovery a 30 dólares por acción

Nueva York, 8 dic (EFE).- Paramount lanzó este lunes una oferta pública de adquisición hostil por Warner Bros. Discovery dirigiéndose directamente a los accionistas con una oferta en efectivo de 30 dólares por acción.

Netflix anunció el pasado viernes un acuerdo de 83.000 millones de dólares para comprar una parte importante de Warner Bros. Discovery, un acuerdo aprobado por los consejos de administración de ambas compañías. EFE

