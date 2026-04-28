Paramount pide que un 38,5 % de su empresa con WBD pertenezca a fondos de Oriente Medio

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Nueva York, 28 abr (EFE).- El coloso del entretenimiento Paramount Skydance ha pedido a los reguladores de EE.UU. autorización para que inversores extranjeros, incluidos fondos soberanos de Oriente Medio, puedan alcanzar hasta el 38,5 % del capital de la compañía resultante de su adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD).

En un documento presentado el lunes a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés), Paramount detalla que hasta un 49,5 % del capital de la entidad combinada podría estar en manos de inversores extranjeros, de los cuales un 38,5 % correspondería a tres fondos soberanos de Oriente Medio.

En concreto, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí tendría una participación del 15,1 %, el fondo soberano de los Emiratos Árabes Unidos un 12,8 % y la Autoridad de Inversiones de Catar, un 10,6 %.

Por su parte, David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount Skydance, y su padre, Larry Ellison, cofundador de la tecnológica Oracle, así como la firma de inversiones Redbird, seguirán siendo los principales accionistas de la empresa fusionada.

Además, los Ellison controlarán los derechos de voto y la toma de decisiones de la empresa.

Según medios especializados, la FCC prohíbe actualmente que inversores extranjeros posean más del 25 % de una empresa con licencias de radiodifusión, a menos que esta participación se considere un beneficio para el interés público.

En el documento presentado a la FCC, Paramount asegura que la inversión extranjera permitiría a la empresa «competir mejor» en el mercado de radiodifusión y propulsar así «la fortaleza de la industria».

Un portavoz de Paramount aclaró a The Wall Street Journal que «la presentación de una solicitud» ante esta comisión «es un procedimiento estándar para inversiones como esta y no es una condición para que» la empresa cierre su adquisición de WBD.

La semana pasada, la junta de accionistas de WBD aprobó fusionarse con Paramount.

Esto aclara el camino a que Paramount adquiera WBD por 111.000 millones de dólares y se quede con los activos de la compañía, que incluye HBO y HBO Max, los estudios de cine y televisión de Warner Bros., DC, CNN, TBS, TNT, HGTV y Discovery+.

Según los términos del acuerdo, que desde que se planteó ha suscitado críticas por parte de Hollywood, los accionistas de WBD recibirán 31 dólares en efectivo por cada acción ordinaria que posean de la empresa.

Ambas empresas esperan conseguir la aprobación de los reguladores gubernamentales y cerrar la transacción en el tercer trimestre de 2026. EFE

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