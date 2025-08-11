Paramount se hace con los derechos de la UFC en EEUU por 7.700 millones de dólares

2 minutos

Miami (EE.UU.), 11 ago (EFE).- La empresa Paramount anunció este lunes la compra en exclusiva de los derechos para retransmitir la UFC en Estados Unidos por siete años, a partir de 2026, en un acuerdo valorado en 7.700 millones de dólares y que pondrá fin al modelo de pago por evento.

«A partir de 2026, Paramount distribuirá en exclusiva la programación completa de 13 eventos numerados destacados y 30 ‘Fight Nights’ de UFC, la principal organización mundial de artes marciales mixtas, a través de su plataforma de transmisión directa al consumidor Paramount+.

Además, algunos eventos numerados se transmitirán simultáneamente en CBS, la cadena líder de Paramount, informó la compañía audiovisual en un comunicado.

El acuerdo incluye el pago de 1.100 millones de dólares por cada uno de los siete años de vigencia del contrato, agregó la fuente.

Esto supone que UFC abandonará en Estados Unidos el modelo de pago por evento que usaba hasta ahora, en el que los espectadores debían pagar por cada noche de UFC que quisieran seguir.

«Este cambio en la estrategia de distribución facilitará la accesibilidad y el descubrimiento para los aficionados al deporte», según Paramount.

El director ejecutivo y presidente de la UFC, Dana White, catalogó el acuerdo de «histórico», y expresó que será de gran ayuda para los luchadores y los aficionados de este deporte.

«Por primera vez en la historia, los aficionados en EE.UU. tendrán acceso a todo el contenido de la UFC sin un modelo de pago por evento, lo que hace que ver las mejores peleas sea más asequible y accesible en una plataforma masiva», agregó White en la red social X.

Este anuncio se produce una semana después de que Skydance Media y Paramount Global anunciaran el cierre oficial de su fusión, que consolidó la adquisición de uno de los estudios más emblemáticos de Hollywood. EFE

hbc/pddp