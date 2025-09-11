The Swiss voice in the world since 1935

Paramount Skydance estudia comprar Warner Bros Discovery, según WSJ

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 11 sep (EFE).- El conglomerado de medios Paramount Skydance, fruto de una reciente fusión, estudia comprar a su rival Warner Bros Discovery en su totalidad, según publicó este jueves The Wall Street Journal (WSJ).

El WSJ, que cita fuentes conocedoras del asunto, indica que la oferta de puja de Paramount Discovery no está definida, no se ha entregado y puede no salir adelante, pero está respaldada por la fortuna del magnate Larry Ellison.

Skydance Media, dirigido por David Ellison, hijo de Larry Ellison, y Paramount Global cerraron el 7 agosto su fusión, consolidando la adquisición de uno de los estudios más emblemáticos de Hollywood tras más de un año de negociaciones.

De acuerdo con el diario, el conglomerado está interesado en la totalidad de Warner Bros Discovery, que anunció planes de restructuración para dividirse en dos negocios, uno de televisión por cable y otro de estudios de cine y ‘streaming’.

Tras conocerse la noticia, las acciones de Warner Bros Discovery llegaron a dispararse un 30 % en las últimas horas de cotización en Wall Street, mientras que las de Paramount Skydance subieron en torno al 10 %.

Pese a las especulaciones sobre la compra de Warner, que es una de las gigantes de su sector y tiene una capitalización de unos 33.000 millones de dólares, la operación tendría que recibir el visto bueno de los accionistas y los reguladores. EFE

