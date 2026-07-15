Paredes, tras clasificación a la final: «Queda un pasito más, haremos lo mejor posible»

Compartir

1 minuto

Redacción Deportes, 15 jul (EFE).- Leandro Paredes, mediocampista de la selección argentina, consideró que el triunfo de este miércoles ante Inglaterra es «único» y anticipó la final del próximo domingo ante España: «Queda un pasito más, haremos lo imposible».

«La emoción es muy grande, este sentimiento es único, queda un pasito más y haremos lo mejor posible», expresó Paredes en declaraciones a la prensa tras la victoria por 2-1 de la Albiceleste en un disputado choque ante Inglaterra.

El mediocampista del Boca Juniors señaló que fue el partido en el que Argentina tuvo mayor control y en el que mejor juego desplegó, y enfatizó que pese a ir en desventaja nunca sintió que el equipo fuera a caer.

Consultado por la importancia de derrotar a Inglaterra, un rival con un fuerte peso histórico para los argentinos, mencionó: «Es una emoción increíble por todo lo que genera, sabemos que para nuestro país es algo único y ojalá la gente esté muy contenta».

De cara al choque del próximo domingo ante España en busca del bicampeonato, destacó: «Soñaba con jugar una final del mundo y tener la posibilidad de jugar la segunda es algo único, uno no cae, no se da cuenta de lo que estamos haciendo, y ojalá que el domingo podamos tener otra gran alegría». EFE

pd/gbf

(foto)