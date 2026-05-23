Park Chan-wook, sobre los premios de Cannes: «Nuestras opiniones en general se alineaban»

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Cannes (Francia), 23 may (EFE).- El presidente del jurado de la edición 79 del Festival de Cine de Cannes, el realizador surcoreano Park Chan-wook, manifestó este sábado -tras entregar la Palma de Oro a ‘Fjord, dirigida por el rumano Cristian Mungiu- que la decisión sobre los premios no llevó mucho tiempo y que las opiniones del jurado se alineaban.

«Llegar a esta decisión no nos llevó mucho», dijo el cineasta asiático en una rueda de prensa junto al resto de miembros del panel de selección jurado, porque «afortunadamente nuestras opiniones en general se alineaban».

Sobre los premios conjuntos: el de interpretación masculina para los actores de la belga ‘Coward’ y el de dirección para los españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo, por ‘La bola negra’, y para el polaco Pawel Pawlikowski, por ‘Fatherland’; Park señaló que simplemente no podían decidir que unos fueran mejores que los otros.

El jurado era muy diverso, recordó la directora china Chloé Zhao, y la Palma de Oro que han elegido refleja que son «diferentes» pero «abiertos», y que es bueno verse forzados a ver las cosas desde otro punto de vista, como se hace en ‘Fjord’.

Todos los miembros del panel de selección señalaron que ser jurado en Cannes fue una experiencia maravillosa, como el realizador chileno Diego Céspedes, que celebró que Cannes cambia tu vida y que el cine permite compartir experiencias.

«Es un poco estereotipo pero honestamente fue una experiencia maravillosa porque todos nos escuchábamos unos a otros», manifestó por su parte el guionista Paul Laverty.

El cine es una forma de arte colectivo», recordó Demi Moore, y dijo de sus compañeros que son un grupo «extremadamente inteligente pero sobre todo con mucha bondad». EFE

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