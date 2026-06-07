Parlamentario iraní advierte de que Irán podría atacar a Israel por bombardeos en Líbano

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Teherán, 7 jun (EFE).- El portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, advirtió este domingo que Irán responderá «con firmeza y dureza» al ataque de Israel contra el barrio de Dahye de la capital del Líbano

«Responderemos con firmeza y dureza al ataque del régimen sionista contra Dahye», dijo en X influyente político conservador.

«Hay que poner en su sitio a este perro rabioso», afirmó Rezaei en referencia al Estado judío y advirtió que «estén atentos al cielo sobre los territorios ocupados (Israel) esta noche».

Israel atacó hoy los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como el Dahye, en unos bombardeos que han causado al menos dos muertos y 11 heridos.

Este bombardeo contra el Dahye es el primero desde que el Líbano e Israel acordaran el miércoles un alto el fuego condicionado al cese de los ataques y sin presencia de Hizbulá, aliado iraní que rechazó la propuesta y volvió a llamar a las autoridades locales a abandonar las negociaciones.

Los ataques coinciden con la llegada a Teherán del ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, para entregar un «mensaje especial» para el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, relativo a las estancadas negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos.

Teherán exige que acaben los ataques contra el Líbano como parte del proceso de negociaciones para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada en febrero y permita la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo y gas. EFE

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