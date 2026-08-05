Parlamentarios chilenos piden a Kast indultos a policías condenados tras estallido social

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Santiago de Chile, 5 ago (EFE).- Parlamentarios chilenos de varios partidos hicieron este miércoles una petición pública al presidente José Antonio Kast para que otorgue indultos a 13 policías y militares condenados por cometer violaciones a los derechos humanos durante la represión de la ola de protestas de 2019.

La solicitud fue expresada a través de una carta firmada por 60 diputados de partidos oficialistas como el Partido Republicano, fundado por el mandatario chileno, Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y Evópoli, además de la formación de extrema derecha Partido Nacional Libertario y el Partido de la Gente (PDG).

Los congresistas manifiestan que durante ese periodo Chile «enfrentó una de las crisis más complejas de su historia reciente” y defienden el accionar de dichos funcionarios dentro de ese contexto.

De acuerdo con los parlamentarios, policías y militares actuaron para «proteger a la ciudadanía, resguardar el orden público, defender infraestructura crítica y enfrentar hechos de violencia».

«La solicitud no pretende desconocer la importancia de los derechos humanos ni la responsabilidad individual que corresponde determinar a los tribunales. Busca que el Estado considere de manera integral las circunstancias excepcionales en las que actuaron estos funcionarios», dice la misiva.

Chile vivió en octubre de 2019 la mayor ola de protestas desde el fin de la dictadura civil militar (1973-1990), que comenzó como un reclamo contra el alza en el precio del boleto de metro y se convirtió en un clamor transversal contra la desigualdad y en favor de mayores derechos sociales.

El estallido, que derivó en dos procesos constituyentes fallidos, combinó marchas pacíficas y multitudinarias con episodios de violencia desmedida, saqueos y destrucción de mobiliario público.

Organismos internacionales documentaron violaciones «generalizadas» de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad durante las protestas, que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos, entre ellos más de 450 víctimas de trauma ocular, según datos recientes de la Fiscalía.

Antes de asumir la presidencia, Kast calificó estas marchas como un «estallido delictual» y el martes valoró la decisión de la Justicia que ratificó la absolución del expolicía Claudio Crespo, acusado de disparar y cegar al joven psicólogo y hoy diputado Gustavo Gatica durante estos hechos.

«La justicia ha hablado en el caso de Claudio Crespo y lo ha hecho fuerte y claro. Luego de años de acusaciones, ha sido exonerado de todos los cargos y se confirma que actuó en legítima defensa», publicó anoche el mandatario chileno a través de su cuenta en X.

El Gobierno en el inicio de su administración había informado que estaban evaluando caso a caso, sopesando la idea de otorgar indultos a funcionarios.

Durante la campaña presidencial, Kast aseguró que jamás indultaría a «terroristas y delincuentes» y cargó duramente contra los controvertidos indultos otorgados por su antecesor, el progresista Gabriel Boric, a una docena de manifestantes encarcelados. EFE

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