Parlamentarios electos asumen en el Congreso argentino, donde Milei duplica sus apoyos

Buenos Aires, 10 dic (EFE).- Los diputados y senadores argentinos electos en los comicios del pasado 26 de octubre asumieron este miércoles sus bancas en el Congreso, donde el partido del presidente Javier Milei duplicó sus bancas y buscará avanzar con las reformas de los regímenes penal, tributario y laboral.

La fuerza de Milei, La Libertad Avanza (LLA), aumentó de seis a 20 sus bancas en el Senado y de 44 a 95 sus parlamentarios en la Cámara de Diputados, donde le arrebató al peronismo la primera minoría, clave para el tratado de las leyes en comisiones.

«Hoy arranca el nuevo Congreso. El Congreso más reformista de nuestra historia», escribió este miércoles en su perfil de la red social X la flamante senadora oficialista Patricia Bullrich, que dejó su cargo como ministra de Seguridad Nacional para asumir su banca.

«Ahora, desde el Congreso, vamos a impulsar las reformas que el presidente y los argentinos necesitamos para salir adelante. Lo que se viene es enorme», añadió.

Para el período de sesiones extraordinarias, que comienza este miércoles y se extenderá hasta el 30 de diciembre, el oficialismo se propone tratar el presupuesto para 2026 y modificaciones a los regímenes laboral, tributario y penal, según ha adelantado formalmente el Gobierno.

Además, forma parte de la agenda legislativa del oficialismo una ley de compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria que, entre otras cuestiones, prohíbe el déficit del presupuesto nacional, y una modificación a la ley de glaciares.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó este miércoles en conferencia de prensa que el nuevo Congreso abre una «oportunidad histórica» para el país.

«En estas últimas elecciones, los argentinos eligieron afianzar el camino reformista que emprendimos para dar vuelta de una vez y para siempre la historia Argentina. La gran mayoría de la política ha escuchado este mandato. Por primera vez, en un siglo, somos muchos más los que queremos dar vuelta a la página del país que quienes quieren aferrarse al pasado», aseguró el funcionario.

Tras el triunfo en los comicios legislativos del 26 de octubre, en los que obtuvo más del 40 % de los votos, LLA logró aumentar todavía más su cantidad de bancas por el traspaso de parlamentarios de otras fuerzas al bloque oficialista, lo que mejora sus posibilidades de avanzar con las reformas en el período extraordinario.

Fuentes del Congreso informaron a EFE que, en principio, no se esperan reuniones de comisiones, sesiones ni otro tipo de actividad parlamentaria para esta semana.

Según precisaron, los nuevos legisladores se encuentran abocados a la distribución de las oficinas que ocuparán en el Parlamento y al armado de sus equipos de colaboradores.

Los bloques parlamentarios, por su parte, comenzaron a organizar el esquema de trabajo para la próxima semana. EFE

