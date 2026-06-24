Parlamento argentino aprueba acuerdo con fondos de inversión en litigio en EE.UU.

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Buenos Aires, 24 jun (EFE).- El Parlamento de Argentina aprobó este miércoles el acuerdo al que llegó en marzo pasado el Gobierno de Javier Milei con los fondos de inversión Bainbridge Fund y Attestor para poner fin al litigio en la Justicia de Estados Unidos por el cese de pagos de la deuda soberana del país suramericano a finales de 2001.

El entendimiento, que ya había recibido el visto bueno del Senado el pasado 4 de junio, fue aprobado por la Cámara de Diputados por 138 votos a favor y 98 en contra.

En 2016 los fondos Bainbridge Fund y Attestor, junto con otros acreedores menores, demandaron a Argentina por el cese de pagos de su deuda soberana a finales de 2001 -cuya reestructuración aceptó la mayoría de los acreedores-.

Los fondos lograron en tribunales estadounidenses fallos a su favor, que condenaron a Argentina a pagarle 96 millones de dólares a Bainbridge y 460 millones de dólares a Attestor.

Este último logró posteriormente embargar fondos de Argentina por 300 millones de dólares, por lo que aún tenía pendiente de cobro unos 160 millones de dólares.

En julio de 2025, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado argentino entregar acciones de la petrolera YPF para cumplir con el fallo a favor de Bainbridge y Attestor, medida que fue apelada y quedó en suspenso.

En marzo pasado y tras algo más de un año de negociaciones, Argentina notificó a la jueza Preska que había llegado a un principio de acuerdo con los fondos demandantes, el cual remitiría al Parlamento para su ratificación.

El acuerdo implica que Argentina pagará en efectivo a los demandantes un total de 171 millones de dólares, de los cuales 67 millones corresponden a Bainbridge y 104 millones a Attestor y los otros acreedores más pequeños que se sumaron a la demanda de este último fondo.

Según fuentes del Ministerio de Economía argentino, el acuerdo implica una reducción del 30 % con respecto al monto de la sentencia lograda por Bainbridge y del 35 % en el caso de lo que aún restaba cobrarse Attestor y los otros demandantes.

El acuerdo obliga a los demandantes a entregar a Argentina los bonos objeto de la demanda y a desistir de cualquier otro litigio contra el país suramericano por títulos en mora.

El Gobierno deberá ahora notificar a los fondos la aprobación del acuerdo y luego se abrirá un plazo de 30 días para ejecutar lo acordado e informar a los tribunales de Nueva York el fin definitivo del litigio. EFE

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