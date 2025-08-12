Parlamento argentino reactiva comisión investigadora del caso de la criptomoneda $LIBRA

3 minutos

Buenos Aires, 12 ago (EFE).- Diputados argentinos se reúnen este martes para reactivar la comisión parlamentaria que debe investigar el caso de la criptomoneda $LIBRA, promocionada en febrero por el presidente Javier Milei antes de desplomarse y provocar pérdidas millonarias entre inversores, desatando un escándalo de escala internacional.

El trabajo de la comisión investigadora, creada el pasado 8 de abril, se encuentra congelado desde hace más de un mes, tras dos empates consecutivos en la elección de sus autoridades.

En la reunión de hoy, dos comisiones parlamentarias deben designar a quienes encabezarán la comisión, cuya investigación se centrará, entre otras cuestiones, en el accionar de Milei.

El encuentro tiene también por objetivo aprobar cambios que agilicen su funcionamiento y permitan cumplir el propósito para el que fue creada.

La cita fue fijada por votación en la Cámara de Diputados, tras una nota formal enviada por Maximiliano Ferraro, de Coalición Cívica, en la que exigió que agilizar la actividad de la comisión «de manera urgente».

La nota fue dirigida al diputado oficialista Nicolás Mayoraz, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, y a la diputada Silvia Lospenatto, de Propuesta Republicana (Pro), partido cercano al Gobierno, quien encabeza el comité de Peticiones, Poderes y Reglamento.

“Vamos a destrabar el bloqueo con el que el oficialismo y sus aliados frenaron toda la investigación durante tres meses. Han pretendido garantizar la impunidad y el encubrimiento de los implicados en la criptoestafa», escribió Ferraro en su perfil de la red social X.

El diputado expresó que «es clave determinar el rol y las responsabilidades políticas del presidente Javier Milei y de sus funcionarios más cercanos que promocionaron y promovieron la criptomoneda $Libra».

El pasado 14 de febrero, el presidente hizo una publicación en redes sociales en apoyo al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que dijo se dedicaría a “financiar emprendimientos y pequeñas empresas en Argentina” y cuyo valor se disparó con rapidez para luego desplomarse tres horas después.

Miles de inversores denunciaron haber apostado fallidamente a ese activo tras el mensaje, que fue fijado en el perfil del mandatario antes de ser eliminado horas después y seguido por otro en el que retiró su apoyo al proyecto y aseguró no tener vinculación ni estar «interiorizado» de sus detalles.

El caso ha impulsado investigaciones judiciales en la Argentina y en Estados Unidos, que involucran también a la hermana de Milei y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En paralelo, el Gobierno argentino creó en febrero una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para esclarecer posibles irregularidades en torno al caso, pero la cerró poco después, en mayo, a través de un decreto presidencial en el que precisó que el organismo ya había cumplido su tarea. EFE

