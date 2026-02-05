Parlamento comienza a discutir proyecto de amnistía para presos políticos en Venezuela

Caracas, 5 feb (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, ha comenzado este jueves una primera discusión sobre el proyecto de una ley de amnistía, propuesta por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, para los casos de presos políticos desde 1999, año en que el hoy fallecido presidente Hugo Chávez llegó a la Presidencia del país.

El proyecto tiene 13 artículos y establece las disposiciones generales «destinadas a regular el objeto, finalidades y principios de aplicación e interpretación» y «los hechos sujetos a la amnistía, así como los efectos y procedimientos aplicables para su efectiva implementación», según la exposición de motivos compartida a EFE por un diputado bajo condición de anonimato. EFE

(video)