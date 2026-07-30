Parlamento cubano da luz verde a las leyes de vivienda, registro de identidad y domicilio

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La Habana, 30 jul (EFE). – La Asamblea Nacional de Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral) aprobó este jueves las nuevas leyes de la vivienda y del sistema de identidad personal y domicilio, que prevén la eliminación de la confiscación de un inmueble por salida del país; así como modernizar el registro de identidad de los cubanos y residentes en la isla, respectivamente.

La Ley de la Vivienda reconoce el derecho a las personas naturales a tener hasta dos viviendas en propiedad, sin perjuicio de poseer una de descanso o veraneo, y amplía el peso del sector privado en la construcción y la flexibilización en la propiedad.

Además, autoriza a un propietario de una vivienda declarada en estado de ruina a trasmitirla a favor de una persona natural o jurídica “con el fin de recuperar su valor de uso en edificación de hasta dos pisos o apartamentos”.

Por otra parte, la Ley del Sistema de Identidad personal y Domicilio amplía el registro de identidad para los cubanos residentes en la isla y “donde quiera que se encuentren”, y concentra en el Ministerio del Interior (Minint) esta información.

Al respecto, el jefe de la dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Minint, Mario Méndez, señaló que “este es un proyecto de ley de alto impacto, que incluye algunos aspectos novedosos” que concibe un mayor uso de tecnología biométrica avanzada.

En este sentido, la ley señala que a la fotografía y las huellas dactilares utilizadas tradicionalmente en los documentos de identidad, se añadirían otros atributos como el registro de la voz, el iris, el color de la piel y de los ojos, o la estatura, para la identificación original de cada persona.

La norma tiene por objeto, además, “garantizar el reconocimiento y protección de la identidad, así como la determinación, registro y actualización del domicilio como atributo jurídico-administrativo”.

La ONG de derechos humanos Cubalex planteó dudas sobre esta normativa porque percibe una falta de “garantías eficaces” para que el ciudadano limite el uso de esa información por parte del Estado, y considera que “podría convertirse en una herramienta adicional de vigilancia y control social”.

El Parlamento cubano aprobó también en esta jornada la reducción de 27 a 21 ministerios, incluida en la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, en línea con el paquete de 176 transformaciones para liberalizar y descentralizar la economía, sumida en una profunda crisis desde hace seis años y agravada por una política de presión de Washington para que el Gobierno de la isla introduzca cambios políticos y económicos.

EE.UU. aplicó un bloqueo petrolero en enero, que ha multiplicado los apagones en la nación caribeña; y en mayo arreció con nuevas sanciones que han ahuyentado a las empresas extranjeras y provocaron la salida de siete cadenas hoteleras internacionales que gestionaban el 46 % del total de habitaciones del país (más de 80.000, según datos oficiales).

cdg/gpv