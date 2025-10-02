The Swiss voice in the world since 1935
Parlamento de Panamá aprueba ley que hace público el listado oficial de agresores sexuales

Ciudad de Panamá, 2 oct (EFE).- El Parlamento de Panamá aprobó este jueves en tercera y definitiva discusión un proyecto de ley que hace público el llamado Registro Oficial de Opresores Sexuales, conformado por las personas que hayan sido condenadas por violación, tráfico de menores y trata con fines de explotación sexual.

Se trata del proyecto de Ley 176, que modifica la Ley 244 de 2021 que crea el Sistema Nacional de Registro Oficial, aprobado en tercer debate con 42 votos de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de 71 escaños. Para su entrada en vigor debe ser refrendado por el presidente de la República.

Con la nueva norma, se permite el escrutinio público del sistema, que «deberá contener toda la información detallada de las personas mayores de edad que hayan sido condenadas o estén cumpliendo condenas, mediante sentencia debidamente ejecutoriada, por los delitos contra la libertad e integridad sexual, tráfico de menores de edad y trata de personas con fines de explotación sexual».

El listado, que actualmente es privado y solo de consulta por las autoridades judiciales, «se reviste de carácter público para blindar a la sociedad, personas y comunidades, de quién es su vecino o a quién se contrata para apoyo familiar», indica la Asamblea en un comunicado de prensa.

«La iniciativa legislativa, propuesta por la diputada Paulette Thomas, en resumen, mejora la prevención de delitos sexuales, así como empodera a las familias y comunidades con información de acceso público a través de internet», agrega la misiva oficial.

El Parlamento señala que estadísticas oficiales recientes revelan que, en 2025, se han recibido «más de 3.300 denuncias sobre agresiones sexuales, lo que evidencia 16 denuncias diarias». EFE

