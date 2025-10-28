Parlamento de Portugal rinde homenaje a militar fallecido en ataque a patrulla en Guadiana

3 minutos

Lisboa, 28 oct (EFE).- El Parlamento de Portugal rindió este martes un homenaje al militar de la Guardia Nacional Republicana (GNR) fallecido después de que anoche una lancha rápida embistiera su embarcación en el río Guadiana, a la altura de Alcoutim, en la frontera con la provincia española de Huelva.

El presidente de la unicameral Asamblea de la República, José Pedro Aguiar-Branco, habló del suceso en el inicio del segundo día de debate en el pleno del proyecto de presupuestos para 2026 presentado por el Gobierno y que será sometido a una primera votación hoy.

«Murió un militar de la GNR en cumplimiento de una misión de combate contra el tráfico de droga. En nombre de la cámara, rendimos nuestro homenaje a quien perdió la vida en la lucha contra algo que es importante para todos nosotros», dijo Aguiar-Branco.

El presidente del Parlamento presentó su pésame a la familia del difunto y a la GNR, y reconoció la labor de quienes velan por la seguridad de todos y quienes combaten «esa lacra» de la sociedad que es el narcotráfico.

Acto seguido todos los diputados y miembros del Gobierno presentes en la cámara se pusieron en pie para aplaudir.

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, afirmó este martes en X que su Ejecutivo «hará todo» para que rindan cuentas los responsables del ataque, que dejó también tres militares de la GNR heridos leves.

El portavoz de la GNR, el teniente coronel Carlos Canatário, dijo este martes a EFE que sobre las 23:15 hora local (misma hora GMT) del lunes las autoridades respondieron a una alerta sobre una lancha rápida que se encontraba en el río.

«Anoche nuestro sistema detectó una embarcación de alta velocidad que navegaba por el río Guadiana e inmediatamente enviamos una patrulla marítima que intento localizar y abordar esa embarcación, que acabó embistiendo nuestra propia embarcación», dijo el teniente coronel Canatário.

Como consecuencia el militar de la GNR falleció y otros tres resultaron heridos leves.

Más tarde la GNR localizó la lancha en llamas «un poco más río arriba».

«Posteriormente recibimos información de que los sospechosos presuntamente habían huido a territorio portugués. Actualmente estamos realizando búsquedas con el apoyo de la Guardia Civil (española), pero también con el de la Policía Marítima (lusa) y la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil» de Portugal, subrayó el portavoz.

El teniente coronel agregó que cuando detectaron la presencia de esa embarcación de alta velocidad en el Guadiana iniciaron diligencias ante la posibilidad de que se tratara de un caso de tráfico de drogas, ya que los narcotraficantes suelen emplear ese tipo de lanchas en su actividad delictiva.

Por el momento, las autoridades no conocen el origen de los criminales ni de dónde salió la lancha.EFE

