Parlamento de Taiwán aprueba aumentar el gasto militar en 24.860 millones de dólares

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Taipéi, 8 may (EFE).- El Parlamento de Taiwán, controlado por la oposición, aprobó este viernes una ley para aumentar el gasto militar en 780.000 millones de dólares taiwaneses (unos 24.860 millones de dólares) adicionales, alrededor de dos tercios de la cuantía propuesta inicialmente por el Gobierno, informó este viernes la agencia CNA.

El Ejecutivo taiwanés presentó a finales del año pasado un presupuesto especial de Defensa de 1,25 billones de dólares taiwaneses (39.836 millones de dólares) para el período 2026-2033, proyecto que contaba con el aval de la Administración estadounidense y de importantes figuras del Congreso de Estados Unidos.

Sin embargo, el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (PPT), los dos principales partidos de la oposición, aprovecharon su mayoría de escaños en el Legislativo para impulsar su propia versión de la ley, limitando el gasto adicional en equipamiento militar a 780.000 millones de dólares taiwaneses. EFE

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