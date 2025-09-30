Parlamento de Venezuela acusa a EE.UU. de ensañarse contra los pescadores en el mar Caribe

Caracas, 30 sep (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, acusó este martes a Estados Unidos de ensañarse contra los pescadores por el despliegue militar que ese país mantiene en aguas del mar Caribe cercanas a la nación suramericana, lo que Caracas denuncia como una «amenaza» en contra de su soberanía y la integridad territorial.

El Legislativo, durante la sesión ordinaria, aprobó por unanimidad un acuerdo en el que señala la movilización militar estadounidense como «parte de una escalada de agresión y amenaza permanente» contra Venezuela y el resto de América Latina y el Caribe «ensañándose, principalmente, contra pescadoras y pescadores».

La AN acusó también a EE.UU. de haber «interceptado y atacado ilegalmente barcos y lanchas pesqueras», y alertó de «la crueldad explícita con la que», según los diputados, la nación norteamericana «sataniza y criminaliza» a los «trabajadores del mar, con el único propósito -advirtió- de justificar una escalada belicista contra Venezuela para forzar un cambio de régimen».

Es por eso que el Parlamento acordó «honrar la valentía y gallardía» de los pescadores «en la defensa y resguardo de la patria como fuerza impulsora para garantizar la paz» en sus «costas caribeñas y en toda la nación», según reza el documento.

Además, rechazó «cualquier ataque o amenaza que viole la soberanía e integridad territorial de la patria, así como también cualquier acción que obstruya la actividad y el crecimiento económico» del país.

La AN también se comprometió a denunciar «ante todas las instancias nacionales e internacionales la flagrante violación de los derechos humanos y del derecho al desarrollo del pueblo venezolano, particularmente, de las trabajadoras y trabajadores de la pesca».

La Administración de Donald Trump ha dicho que el contingente estadounidense en el Caribe, compuesto por destructores, buques de transporte anfibio, un submarino de propulsión nuclear y aviones de combate, ha destruido ya cuatro presuntas narcolanchas en aguas internacionales que partieron supuestamente de Venezuela con drogas a bordo.

El pasado 17 de septiembre, el ministro venezolano de Interior, Diosdado Cabello, dijo que los pescadores en el mar Caribe están amenazados por el despliegue militar estadounidense. EFE

