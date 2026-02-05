Parlamento de Venezuela avanza en una ley de amnistía para los presos políticos desde 1999

1 minuto

Caracas, 5 feb (EFE).- El Parlamento de Venezuela, de amplia mayoría oficialista, avanza en una amnistía para los casos de los presos políticos desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, al dar luz verde este jueves en primera votación a un proyecto de ley impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que ahora debe ser evaluado en un segundo y último debate para su aprobación.

El proyecto excluye a aquellos procesados o condenados por violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas, indicó el diputado chavista Jorge Arreaza al presentar el proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad en su primera discusión. EFE

csm/bam/mrs

(vídeo)