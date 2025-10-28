Parlamento de Venezuela declara persona non grata a primera ministra de Trinidad y Tobago

Caracas, 28 oct (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobó este martes declarar como persona ‘non grata’ a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, por tomar -dijo- una «postura guerrerista» al permitir que Estados Unidos lleve a cabo ejercicios militares en la isla, en medio del despliegue naval en el mar Caribe que Caracas califica de «amenaza». EFE

