Parlamento de Venezuela dice que 179 personas han salido de cárceles tras Ley de Amnistía

3 minutos

Caracas, 24 feb (EFE).- Un total de 179 personas han salido de las cárceles en Venezuela tras la reciente aprobación de la Ley de Amnistía, indicó este martes el presidente de la comisión parlamentaria para la aplicación de la norma, el chavista Jorge Arreaza.

En una rueda de prensa, el diputado detalló que los tribunales han otorgado libertades plenas a 3.231 personas, de las cuales 3.052 estaban fuera de prisión pero con algún tipo de medida cautelar -como arresto domiciliario, presentación ante cortes o prohibición de salida del país-, mientras que las otras 179 estaban encarceladas.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce el listado oficial de los beneficiados, y la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, dijo que había verificado 109 liberaciones de detenidos en cárceles desde el pasado viernes hasta esta mañana.

«Tenemos más de 4.200 solicitudes, más de 3.000 otorgadas. Vamos a un buen ritmo con las personas privadas de libertad, tranquilamente podemos estar por encima del 50 % de las que se proyecta que pueden ser beneficiadas por la amnistía», dijo Arreaza en transmisión por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El también excanciller indicó que espera que la «inmensa mayoría» de los solicitantes obtengan su amnistía en 15 días -período en el que deben resolverse los casos según la ley-, aunque precisó que el tiempo se cuenta «desde que se presenta la solicitud ante el tribunal correspondiente».

«El ritmo es extraordinario», insistió Arreaza tras señalar que el lunes hubo un «malentendido» en los tribunales cuando decenas de familiares de presos políticos denunciaron que los despachos no recibieron sus solicitudes para la aplicación de amnistía porque no estaban funcionando.

«Los jueces y sus equipos de trabajo, así como los fiscales también, estuvieron trabajando corrido desde el viernes en la tarde hasta el lunes en la mañana», añadió.

El pasado jueves, el Parlamento, de mayoría chavista, aprobó por unanimidad una histórica ley de amnistía para los casos de presos políticos desde 1999 hasta 2026, pero la norma especifica 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.

Ese día, la presidenta encargada de Venezuela y promotora de esta ley, Delcy Rodríguez, pidió al Parlamento, al Programa de Convivencia y Paz y a la Comisión de Revolución Judicial, dar «máxima celeridad» a la aplicación de la amnistía.

La ley establece la creación de una comisión parlamentaria para evaluar casos que no están contemplados en la amnistía.

Arreaza indicó este martes que se crearon tres subcomisiones, una para acompañar casos de trabajadores, otra para velar por el cumplimiento de la ley y la última para la cantidad de casos recibidos.EFE

bam/rbc/gpv

(video)