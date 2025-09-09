Parlamento Europeo y Consejo rebajan exigencia de plástico reciclado en los futuros coches

Estrasburgo (Francia), 9 sep (EFE).- El Parlamento Europeo y el Consejo han rebajado la ambición de la propuesta inicial de la Comisión Europea para aumentar el uso de plástico reciclado en los futuros coches, con metas más flexibles en plazos y porcentajes que suavizan la transición hacia la economía circular en el sector del automóvil.

La Eurocámara fijó hoy su posición de cara a la negociación final (431 votos a favor, 145 en contra y 76 abstenciones), en la que reclama que el plástico utilizado en cada nuevo tipo de vehículo contenga al menos un 20 % de plástico reciclado en un plazo de seis años desde la entrada en vigor de las normas.

Aunque es más ambiciosa que el planteamiento del Consejo, que reclama que la exigencia sea sólo del 15 % a los seis años, 20 % a los ocho y 25 % a los diez, ambas instituciones rebajan el nivel respecto a la propuesta original presentada por la Comisión Europea en julio de 2023.

Los eurodiputados proponen que el ratio de plástico reciclado aumente al 25 % en diez años una vez entre en funcionamiento la normativa, si existe «suficiente plástico reciclado disponible a precios no excesivos», precisó el Parlamento Europeo en un comunicado.

El texto legislativo pretende introducir nuevas normas de circularidad de la UE para cubrir todo el ciclo de vida de los vehículos, desde el diseño hasta su tratamiento final al término de su vida útil.

Se aplicarán a todos los vehículos, excepto los de uso especial, los diseñados y fabricados para las fuerzas armadas, la defensa civil, los servicios de bomberos y emergencias médicas, así como los vehículos de interés histórico o cultural especial.

El objetivo es que los futuros vehículos incorporen un diseño en origen que permita «la fácil extracción del mayor número posible de piezas y componentes por parte de instalaciones de tratamiento autorizadas, con vistas a su sustitución, reutilización, reciclaje, remanufactura o reacondicionamiento, siempre que sea técnicamente posible», recordó la Eurocámara.

Los parlamentarios comunitarios también quieren que la Comisión introduzca objetivos para el acero y el aluminio reciclados, y sus aleaciones, tras un estudio de viabilidad, así como una «mejor distinción entre vehículos usados y vehículos al final de su vida útil, con prohibición de exportar estos últimos».

«Para evitar sobrecargar a la industria, aseguramos objetivos realistas y garantizamos menos burocracia y una competencia justa», declararon los ponentes del texto en la Eurocámara, el conservador alemán Jens Gieseke y el democristiano lituano Paulius Saudargas.

La organización ecologista Oficina Europea del Medio Ambiente (EEB) criticó en un comunicado que los eurodiputados hayan debilitado la propuesta original «cediendo ante la presión de la industria automovilística» y hayan ignorado el «problema central», que pasa por exigir a los fabricantes «que diseñen vehículos duraderos y reparables desde el inicio».

En 2023, se fabricaron 14,8 millones de vehículos de motor en la UE, mientras que se matricularon 12,4 millones. Actualmente circulan 285,6 millones de vehículos de motor por las carreteras de la UE y, cada año, alrededor de 6,5 millones de vehículos llegan al final de su vida útil, según datos facilitados por la Eurocámara. EFE

