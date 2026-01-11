Parlamento hutí califica de traición la decisión del líder yemení de formar mando militar

Saná, 11 ene (EFE).- El Parlamento controlado por los rebeldes hutíes en Saná calificó este domingo de «alta traición» la decisión del presidente yemení, Rashad al Alimi, de formar un Comité Militar Supremo bajo el liderazgo de la coalición liderada por Arabia Saudí, tras considerar que con esta medida entrega la soberanía del país a potencias extranjeras.

La declaración de la cámara controlada por los insurgentes se emitió un día después de que Al Alimi, presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial del Yemen, anunciara la formación del comité y advirtiera de una posible nueva confrontación militar si los hutíes siguen rechazando soluciones pacíficas.

En un discurso televisado emitido desde Riad el sábado, Al Alimi dijo que el comité se encargaría de preparar, equipar y comandar todas las unidades y formaciones militares para la siguiente fase del conflicto en caso de que fracasara la diplomacia.

El Parlamento controlado por los hutíes afirmó que la creación del comité bajo el liderazgo de la coalición «violaba la Constitución del Yemen y socavaba la unidad, la seguridad y la soberanía del país».

Asimismo, pidió que Al Alimi y quienes lo apoyan sean procesados por «alta traición» y rechazó cualquier papel de Arabia Saudí en los asuntos del Yemen, tras considerar que todos los movimientos militares de la coalición liderada por Arabia Saudí carecían de legitimidad.

Añadió, además, que cualquier acuerdo político debía someterse a un referéndum popular a nivel nacional e instó a las fuerzas armadas y los servicios de seguridad bajo el control hutí a «permanecer alerta y elevar al máximo nivel de preparación» para hacer frente a lo que describió como «movimientos hostiles de la coalición y sus aliados».

El anuncio de Al Alimi se produjo en medio de los recientes avances de las fuerzas gubernamentales contra los separatistas respaldados por Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el este y el sur del Yemen, que en las últimas semanas generó una crisis entre Arabia Saudí y EAU.

En su discurso, Al Alimi culpó de la prolongada guerra en el Yemen a lo que describió como la «milicia terrorista hutí», acusando al grupo de dar un golpe de Estado y rechazar el diálogo para restaurar el Estado.

Los hutíes, apoyados por Irán, controlan la capital del Yemen, Saná, y gran parte del noroeste del país, y llevan más de una década enzarzados en un conflicto con el Gobierno reconocido internacionalmente, respaldado por Arabia Saudí.

La guerra ha involucrado a potencias regionales y ha desencadenado una de las peores crisis humanitarias del mundo, sin que los repetidos esfuerzos diplomáticos hayan logrado alcanzar una solución duradera. EFE

