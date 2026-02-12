Parlamento inicia segundo debate necesario para aprobar ley de amnistía en Venezuela

Caracas, 12 feb (EFE).- El Parlamento de Venezuela, dominado por el chavismo, inició este jueves el segundo debate necesario para aprobar el proyecto de ley de amnistía impulsado por el Gobierno, tras una semana de consulta pública del texto, que ha sido criticado por ONG y activistas, que denuncian exclusiones y un trámite acelerado.

El diputado chavista Jorge Arreaza, quien encabezó la comisión de consulta pública del texto, sostuvo que en esta semana hicieron consultas en todo el país y mantuvieron reuniones con diversos sectores, incluyendo el Poder Judicial, ONG defensoras de derechos humanos, movimientos sociales del chavismo y familiares de presos políticos.

Según informó, en la primera intervención del debate, han recibido 2.700 propuestas escritas para la ley y agregó que siguen llegando nuevas aportaciones.

Por su parte, la diputada opositora Nora Bracho, vicepresidenta de la comisión, declaró que este proyecto representa «una oportunidad histórica» para Venezuela.

«Cuando una nación atraviesa este nivel de ruptura, la respuesta no puede ser simplemente pasar la página. Debe ser la justicia con visión de futuro», agregó.

El Legislativo, controlado por el chavismo, aprobó la semana pasada la propuesta en primera discusión, y luego mantuvo reuniones con sectores de la sociedad civil, entre ellos ONG y familiares de presos políticos, como parte de la consulta pública del borrador de la ley.

En sus 13 artículos, la ley concedería «amnistía general y plena» a todas las personas «procesadas o condenadas» por una serie de delitos, excluyendo a los acusados por violaciones graves de los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, tráfico de drogas, corrupción y «delitos contra el patrimonio público».

El proyecto cubre casos desde 1999, abarcando los 27 años de Gobiernos del chavismo, pero su artículo 6 la limita a diez períodos específicos de coyunturas políticas, entre el golpe de Estado de abril de 2002 contra el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) hasta las protestas desatadas tras la controvertida elección presidencial del 28 de julio de 2024.

El contenido de la propuesta puede cambiar en esta segunda discusión y, de ser aprobada, quedaría sancionada como ley, posteriormente enviada a la Presidencia para su promulgación y posterior publicación en Gaceta Oficial.

Este proyecto de amnistía se enmarca en un «nuevo momento político», anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el contexto de un proceso de excarcelaciones iniciado el pasado 8 de enero.

El debate ocurre en el mismo día en que jóvenes chavistas y estudiantes universitarios opositores marchan en Caracas por el Día de la Juventud, mientras que el secretario de Energía de EE.UU. Chris Wright, continúa su histórica visita en el país suramericano, con un recorrido por dos instalaciones petroleras. EFE

