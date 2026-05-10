Parlamento iraní celebra primera sesión pública desde inicio de la guerra de forma virtual

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Teherán, 10 may (EFE).- El Parlamento iraní celebró este domingo su primera sesión pública desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, aunque de manera virtual, debido a cuestiones de seguridad.

Según medios iraníes, el legislativo debatió sobre “las turbulencias del mercado, las preocupaciones de la población y el reciente aumento de precios”, mientras la inflación interanual supera el 73 % y la moneda nacional ha caído a un nuevo mínimo histórico, al cotizarse hoy en 1.770.000 riales por dólar.

La última sesión pública del Parlamento se había celebrado el 17 de febrero, once días antes del inicio de la guerra, para debatir el proyecto presupuestario del año iraní 1405 (2026-2027).

La razón del retraso en la celebración de nuevas sesiones parlamentarias fue atribuida a cuestiones de seguridad.

Pero el vicepresidente de la Cámara, Ali Nikzad, afirmó este domingo que “el Parlamento y los diputados desempeñaron un papel activo desde el primer día de la guerra”, con decenas de reuniones en las que participaron la mesa directiva, presidentes de comisiones especializadas, departamentos parlamentarios, el Centro de Investigaciones y miembros del Gobierno para evaluar daños y estudiar mecanismos de compensación.

El Parlamento ha planteado durante este periodo un proyecto de ley para cobrar peajes a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que circula el 20 % del petróleo mundial y cuyo tráfico ha sido restringido por Teherán desde los primeros días de la guerra.

Estas restricciones han elevado el precio del petróleo y, en respuesta, Estados Unidos impuso el 13 de abril un bloqueo sobre puertos y buques iraníes en la región. EFE

ash/psh