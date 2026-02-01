Parlamento iraquí pospone de nuevo la elección presidencial, clave para formar gobierno

3 minutos

Bagdad, 1 feb (EFE).- El Parlamento de Irak volvió a posponer este domingo por segunda vez su sesión para elegir al presidente de la República, un paso clave para desbloquear la formación del nuevo gobierno, después de que la semana pasada ya se aplazara por falta de consenso entre los principales partidos kurdos, de entre cuyas filas tiene que salir el presidente.

«El Parlamento decidió posponer su sesión», indicó en un breve comunicado la oficina de prensa de la Cámara, citada por la agencia oficial de noticias iraquí, INA, sin mencionar más detalles ni nueva fecha para la votación.

La elección del presidente, que recae tradicionalmente en un político kurdo como parte del sistema iraquí de cuotas sectarias, es fundamental porque el candidato electo tiene un plazo de 15 días para encargar al líder del bloque parlamentario mayoritario la formación de gobierno y la designación de un primer ministro.

La semana pasada el Partido Democrático del Kurdistán (KDP) y la Unión Patriótica del Kurdistán (PUK) no lograron acordar un candidato para el cargo, dificultando así el quórum necesario para votar en el Parlamento.

La presidencia había recaído tradicionalmente en la UPK en elecciones anteriores, pero en estos comicios el PDK compite por el puesto, dejando entrever la división entre los dos principales partidos kurdos.

De entre los 19 candidatos que se han presentado a este cargo, los dos más probables son el principal candidato del PDK, el hasta ahora ministro de Exteriores, Fuad Husein, y Nizar Amidi de la UPK.

Después de las elecciones del 11 de noviembre pasado, el Parlamento completó la primera fase del proceso escogiendo al presidente y dos vicepresidentes de la cámara el pasado 29 de diciembre, cumpliendo con el plazo que marca la Constitución.

Sin embargo, ha pasado más de un mes después de la elección del jefe de la Cámara y todavía los diputados no han votado a un presidente, alargando más el proceso para elegir a un primer ministro y abocando al país a un posible bloqueo.

Además de la fragmentación en los bloques kurdos, otro motivo de discordia es el posible regreso del ex primer ministro Nuri al Maliki (2006-2014) después de que la alianza chií que tiene el mayor número de escaños en el Parlamento lo anunciara como su candidato para formar el nuevo gobierno.

Estados Unidos ha rechazado directamente esta posiblidad, e incluso el presidente Donald Trump afirmó que Irak «podría tomar una decisión muy equivocada» si éste resulta elegido primer ministro por sus supuestas vinculaciones con Irán.

«No se puede permitir que vuelva a suceder», declaró Trump en su red social Truth, y sostuvo que Al Maliki tiene una «ideología descabellada», al tiempo que advirtió que, de ser elegido, «Estados Unidos ya no ayudará a Irak».

Al Maliki respondió señalando que las palabras de Trump suponen «una infracción de la decisión» de la coalición para la selección de su candidato, y las tachó de «flagrante injerencia en los asuntos internos de Irak». EFE

sy-kba/amr/vh